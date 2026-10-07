Где взять октябрьский номер Собака.ru

В этом номере наша ролевая фэшн-модель — тюлень Крошик! Открывайте нерпобук: ваш фэшн-гид на сезон 2026/2027. Пока самый известный тюлень Петербурга Крошик осваивается на Ладоге, мы берем стиль нерп за образец и выбираем только дико модное и супертеплое из городских мультибрендов.
Манифест! Почему ОАО «Красивые люди» — главный референс в диджитал-дизайне прямо сейчас? Как создать вокруг себя самое горячее сообщество трендсеттеров от Саши Траутвейна и Kai Angel до Glukoza и Славы Мэрлоу? Можно ли монетизировать андеграунд? Все ответы — в первом большом интервью фаундера объединения Богдана Лебедева.
На обложке — Анна Михалкова (главная актриса нашего кино прямо сейчас!). В роли перестроечной журналистки-идеалистки она начинает собственное расследование о событиях 1950-х на Тоцком полигоне в самой ожидаемой премьере последних лет, драме «Полураспад». По просьбе редакции Собака.ru с Анной Никитичной поговорила киновед и автор статей энциклопедии «Новейшая история отечественного кино. 1986−2000» Лилия Шитенбург.
Знакомьтесь, сверхновый комик Александр Парфенов! Рассказал нам, почему его героини — хозяйка 1990-х Ольга Ротенберг, экскурсовод нашего сердца Инесса Эдгаровна и регистратор ЗАГСа Любовь Ильинична — не «пародия на теток», а юмористические видео — скорее терапия, чем активизм.
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Журнал Собака.ru традиционно доступен и в лучших местах Петербурга: в ресторанах, отелях, клиниках и салонах красоты.
Рестораны
AGA
Animals
AVA бистро
BeefZavod
Bist
BoBo
Café Claret
Chang
Charlie
Chelentano
Ciao
Closer
DA MANU
DUO Gastrobar
DUO Аzia
Faces
Frantsuza Bistro
Fresas
Futurist
Gastroli
Giallo
GooseGoose bistro
Harvest
Il Lago dei Cigni
Inner
Italy на Б. Морской
Italy на Большом
Italy на Виленском
Italy на Московском
Jam
Jerome
Joli
Juan
Kira
Koi
Kona
Kuznya House
La Biga
Mad
Made in China
Mama Tuta
Marso Polo
Matilde
Meal
Meat coin
Merci Madlen
Mia Strada
Michele
Mill
Mina
Mio Bistrot
MonChouchou
MUST
Nama
Pame
Pavlova Grand Cafe
Percorso
Poly
Probka
R14
Reborn
Regions
Salone Pasta&Bar
Saviv
Sea Signora
Self Edge Chinois
Self Edge Japanese
Siesta Fiesta
SMOKE BBQ
STROGANOFF BAR & GRILL
STROGANOFF STEAK HOUSE
Taste
Tel Aviv
Terrasa
Tondo
Vakh
VOX
ZAZAZU WINE SHOP|BAR|TAPAS
Авокадо Queen
Адище города
Б.О.Р 812
Банщики
бар Catch 22
бар Октав
Баски & Монегаски
Белый Рябчик
Бергамот
бистро Poool
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Гинза
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