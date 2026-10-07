Повышение цен на общественный транспорт Петербурга может коснуться только разовых поездок, говорят в Заксе

«Мы все увидим из цифр, которые будут предоставлены в проекте бюджета. Насколько мне известно, повышение будет касаться разового проезда. Он у нас даже больше, чем в Москве. Но им пользуются только те, кто очень редко ездит на общественном транспорте. Те, кто ездят часто, они используют либо проездные, либо единую карту петербуржца (ЕКП), где стоимость составляет две трети от общей цены», — сказал депутат петербургского парламента.

Сейчас разового проезда в наземном транспорте стоит 88 рублей, а в метро — 95 рублей. Четырбок также добавил, что проект бюджета должен поступить в Заксобрание в «ближайшие дни». Основной финансовый документ города законодатели начнут рассматривать 14 октября. Позже, в середине, следующего месяца будут известны основные правки и предложения.

Корабельников анонсировал повышение цен на проезд в конце сентября. Насколько именно вырастут цены, он не рассказал, однако отметил, что конкретные решения по тарифам примут в декабре. Повышение стоимости поездок в общественном транспорте чиновник объяснил ростом цен на электричество и газ.