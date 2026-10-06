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Проверку сирен в Петербурге и Ленобласти перенесли на два дня

Дату проверки системы оповещения населения изменили по решению федерального правительства, сообщил губернатор Александр Беглов. В Петербурге она пройдет в пятницу, 9 октября, с 10:30 до 11:00, а в Ленобласти в этот же день но с 10:00 до 12:00.

aozora4 / Shutterstock

Во время проверки в в городе прозвучит предупредительный сигнал. Затем оповещение включат на телеканалах и радио. Позже горожане услышат речевое сообщение об испытаниях сирены. В проверке также задействуют канал «Оповещение населения Санкт-Петербурга» в нацмессенджере «Макс».

Ранее испытание сирен анонсировали на 7 октября. Тестовое включение сигнала сдвинули на 9 октября и в других регионах. Например, в Подмосковье, Калужской области и Хакасии. МЧС последнего объяснил перенос решением председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Проверки системы оповещения традиционно проводятся два раза в год, предыдущая состоялась 4 марта 2026 года. Испытания должны показать, насколько исправно работает система, предупреждающая граждан о военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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