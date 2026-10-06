Нева поднялась выше метра из-за мощного ветра

На водомерном посту «Елагин Остров» за неполные семь часов (с 3:00 до 10:00) вода поднялась с 46 до 118 сантиметров: такой отметки здесь не фиксировали с начала наблюдений 4 августа.

Повышение уровня отмечают не только в районе Елагина острова, но и на других участках Невской губы и в городе. По данным Северо-Западного УГМС, к 09:00 уровень воды составлял 106 сантиметров у Обуховского завода, 102 сантиметра у Горного института и 85 сантиметров в Кронштадте.

До отметки 160 сантиметров, которую в Петербурге считают уровнем наводнения, на максимуме оставалось 42 сантиметра.

Накануне синоптик Александр Колесов предупреждал, что из-за циклона уровень воды в Неве может вырасти более чем на метр. На отдельных акваториях скорость порывов ветра может достигать 20 метров в секунду и выше. По данным МЧС, сильный ветер — до 17 метров в секунду — сохранится в Петербурге и 7 октября.