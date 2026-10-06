Интерьеры особняка Пашкова смогут бесплатно увидеть гости просветительских встреч

Сезон откроет лекция «Ренессанс в эпоху модерна: к 150-летию архитектора М. С. Лялевича». Кандидат исторических наук и член Президиума городского отделения ВООПИК Александр Чепель расскажет о том, как петербургские зодчие начала XX века обращались к мотивам Итальянского Ренессанса при строительстве особняков, доходных домов и общественных зданий. Лекция приурочена к 150-летию архитектора Мариана Лялевича, который проектировал дом Мертенса, кинотеатр «Паризиана», Сытный рынок и многие другие знаковые постройки Петербурга. Попасть на лекции открытого города можно по регистрации.

Особняк Пашкова на Литейном проспекте построили в первой половине XIX века для отставного штаб-ротмистра Ивана Пашкова. Проект стал одной из ранних работ архитектора Гаральда Боссе и считается его «визитной карточкой». Дом сочетает черты классицизма и неоренессанса: фасад украшен греческим портиком с кариатидами, рустом и ренессансными окнами.

Здесь размещалось Благородное танцевальное собрание, а в 1857 году особняк приобрела казна для Департамента уделов. С начала XX века в его вестибюле стоят две скульптуры зубров работы Романа Баха и Густава Залемана.