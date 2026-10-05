Уровень воды в Неве поднимется больше чем на метр из-за сильного ветра во вторник

Во вторник, 6 октября, в Петербурге усилится западный ветер — его порывы днем будут достигать 15–18 м/с. Из-за этого уровень воды в Неве в середине дня поднимется более чем на метр, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Причиной станет циклон, который движется с Северной Атлантики через Скандинавию и Кольский полуостров. Несмотря на то что его центр пройдет далеко от Петербурга, регион окажется в зоне его влияния. На акваториях Финского залива и Ладожского озера порывы ветра будут достигать 20 м/с и более.
Атмосферный фронт принесет в Петербург дождь уже вечером в понедельник. Осадки продолжатся ночью и в первой половине вторника, после чего прекратятся.
В середине недели Петербург окажется между двумя циклонами. Поэтому дождей в среду и четверг не ожидается, а следующая порция осадков придет только днем в пятницу. Вместе с ней станет прохладнее.
В первой половине недели температура воздуха будет держаться на уровне +11…+16 градусов. Во второй половине недели столбики термометров покажут +7…+12 градусов, а в отдельные ночи по области температура может опуститься до +1…+6.
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