Особняк «Красной герцогини», музы семьи Бенуа и готическая церковь четырех императриц: лучшие (бесплатные!) экскурсии по Петербургу

Екатерининский корпус

Парадный дворец для балов и приемов в Петергофе, построенный Франческо Растрелли по приказу Елизаветы Петровны в 1747 году. Свое название он получил в память о восшествии на престол Екатерины II, которая именно отсюда отправилась в Петербург утром 28 июня 1762 года. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, а из музейного собрания исчезло более 800 предметов.

Экскурсия с хранителем посвящена восстановлению исторических интерьеров и судьбе утраченных экспонатов. Участники узнают, какие предметы мебели удалось сохранить, как восполняли коллекцию и какие мемориальные вещи спасали в первую очередь. Отдельное внимание уделят необычным историям мастичных люстр и скульптуры Екатерины II работы Федота Шубина — одного из самых известных русских мастеров XVIII века.

Когда: 16, 22 и 29 октября в 10:40

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