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Особняк «Красной герцогини», музы семьи Бенуа и готическая церковь четырех императриц: лучшие (бесплатные!) экскурсии по Петербургу

Роскошные залы Таврического дворца, где князь Потемкин давал пышные балы, любимые кафе поэта Пушкина (в том числе то самое, где он ждал секунданта перед последней дуэлью!), выдающееся наследие инженера Бетанкура и бывшая рабочая окраина, превратившаяся в образцовый советский район: собрали самые интересные экскурсии проекта «Открытый город» на октябрь (сезон бесплатных прогулок продолжается!).

Запись на экскурсии проекта «Открытый город» открывается за несколько дней: точные даты старта регистрации можно найти на странице конкретного события. Обычно билеты расхватывают в первые минуты, поэтому лучше заранее зарегистрироваться на сайте.

Фото предоставлено «Открытым городом»

Екатерининский корпус

Парадный дворец для балов и приемов в Петергофе, построенный Франческо Растрелли по приказу Елизаветы Петровны в 1747 году. Свое название он получил в память о восшествии на престол Екатерины II, которая именно отсюда отправилась в Петербург утром 28 июня 1762 года. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, а из музейного собрания исчезло более 800 предметов.

Экскурсия с хранителем посвящена восстановлению исторических интерьеров и судьбе утраченных экспонатов. Участники узнают, какие предметы мебели удалось сохранить, как восполняли коллекцию и какие мемориальные вещи спасали в первую очередь. Отдельное внимание уделят необычным историям мастичных люстр и скульптуры Екатерины II работы Федота Шубина — одного из самых известных русских мастеров XVIII века.

Когда: 16, 22 и 29 октября в 10:40 

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

Таврический дворец

Один из самых известных дворцов Петербурга, построенный в конце XVIII века по проекту Ивана Старова как загородная резиденция князя Григория Потемкина. За его строгими фасадами скрываются роскошные интерьеры — именно на таком контрасте строился архитектурный замысел зодчего. Особая гордость — Екатерининский зал длиной более 70 метров, где фаворит Екатерины II дал знаменитый бал в честь взятия считавшейся неприступной крепости Измаил.

В начале XX столетия бывшая резиденция превратилась в центр политической жизни Российской империи — здесь заседала Государственная дума. Во время экскурсии участники увидят парадные помещения, в том числе Купольный зал, и место заседаний дореволюционного парламента. А еще узнают, какие элементы убранства сохранились до наших дней, что было безвозвратно утрачено и как менялось назначение Таврического дворца на протяжении более двух столетий.

Когда: 12 и 19 октября в 13:00

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

Домовая церковь четырех императриц

Готический храм Александра Невского в Петергофе, чья история тесно связана с судьбами иностранных принцесс, которые после замужества с русскими государями принимали православие. Сегодня он представляет интерес не только как памятник церковной архитектуры, но и как место, хранящее память о представительницах императорской семьи. 

Во время экскурсии участники узнают, как проходило обращение будущих правительниц в новую веру и какую роль в этом играли их духовники. А еще познакомятся с символикой храмового убранства и иконописи, значением богослужебного пения, благовоний и колокольного звона в православной традиции.

Когда: 15, 19 и 22 октября в 10:50

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

«Женский мир семьи Бенуа»

За именами прославленных художников, архитекторов и музыкантов знаменитой династии скрываются не менее интересные женские судьбы. Супруги, дочери и музы известных мастеров не ограничивались ролью хранительниц домашнего очага: путешествовали, влюблялись, переживали эмиграцию и исторические потрясения, искали собственный путь в искусстве и отстаивали право на самореализацию.

Экскурсовод расскажет, как менялось положение женщин в творческой среде Российской империи, где они могли получить профессиональное образование и насколько серьезно современники воспринимали их работы, а также поможет разобраться, где проходила граница между любительскими начинаниями и настоящей профессией в эпоху, когда искусство постепенно переставало быть исключительно мужской территорией. 

Когда: 16, 22 и 29 октября в 14:00

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

«Здесь некогда гулял и я»

Экскурсия по следам Александра Сергеевича Пушкина — от любимых кафе и домов, где он жил и встречался с друзьями, до мест, связанных с последними месяцами его жизни. Маршрут начнется у знаменитого кафе «Вольф и Беранже», где поэт пил кофе, читал иностранные газеты и ждал секунданта перед последней дуэлью. Затем участники увидят бывший «Демутов трактир», в котором Пушкин снимал комнаты, проигрывал в карты целые состояния и куда привез молодую жену Наталью Гончарову.

Прогулка продолжится у здания Главного штаба, где гид расскажет о непростых отношениях поэта с начальством и роли министра иностранных дел Карла Нессельроде в его судьбе. В программу также войдут дом на Мойке, 14, где жил лицейский друг Пушкина Иван Пущин, и последняя квартира Александра Сергеевича на Мойке, 12. Завершится маршрут у Конюшенной церкви, где отпевали поэта.

Когда: 15 октября в 15:00; 24 октября в 14:00 

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

«Преступление и наказание. Фантазия или жизнь Федора Достоевского»

Прогулка по литературному Петербургу — от мест, связанных с биографией писателя, до адресов героев его книг. Гид расскажет о семье классика, переломных моментах его жизни и испытаниях, которые нашли отражение в творчестве. А еще объяснит, как личные события и переживания превращались в трагические сюжеты, а знакомые улицы и дома становились декорациями для драматических историй. 

Особое внимание уделят Сенной площади — «чреву Петербурга», где разворачивается часть событий романа «Преступление и наказание». Участники узнают, почему это место притягивало самого Достоевского и его героя Родиона Раскольникова, пройдут по ключевым адресам произведения и попробуют разгадать скрытые в тексте детали и символы. Экскурсовод также покажет, как судьба писателя переплетается с историями его персонажей и где проходит граница между вымыслом и реальностью. 

Когда: 14, 21 и 28 октября в 15:00

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

«Наследие Бетанкура»

Экскурсия по Юсуповскому дворцу на Фонтанке, где в 1809 году по инициативе испанского инженера Августина Бетанкура открылся Институт корпуса инженеров путей сообщения. За свою более чем двухвековую историю он превратился в крупный образовательный центр, где готовили специалистов по мостостроению, воздухоплаванию, оптике и электрической тяге. Сам основатель за 16 лет работы в Российской империи успел реализовать множество проектов: от московского Манежа и павильонов Нижегородской ярмарки до Каменноостровского моста и Таицкого водовода.

Во время прогулки по историческим интерьерам участники узнают, почему символом института стала лягушка, как Бетанкур повлиял на судьбу архитектора Исаакиевского собора Огюста Монферрана и за какие заслуги в его честь назвали один из петербургских мостов. А еще выяснят, где разрабатывали технологию укладки путей на Байконуре и какие открытия сделал Дмитрий Менделеев, работая в стенах учебного заведения.

Когда: 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 октября в 11:00

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

«Нарвская застава: от старого мира к новому»

В начале XX века Нарвские ворота оказались в окружении промышленных предприятий, а после революции 1917 года бывшая рабочая окраина превратилась в образцовый советский район. Именно здесь передовые архитекторы и скульпторы воплощали в жизнь смелые идеи нового времени, формируя городскую среду, которая должна была отражать идеалы молодой страны. Так сложился целый ансамбль в стиле конструктивизма.

Во время прогулки с научным сотрудником отдела «Нарвские триумфальные ворота» Александром Савиновым участники проследят, как менялся Кировский район в прошлом столетии. Гид расскажет о повседневной жизни его обитателей, настроениях и надеждах первых десятилетий после революции, а также поможет отыскать в архитектуре сохранившиеся символы и знаки того времени. 

Когда: 24 и 30 октября в 15:00 

Запись

Фото предоставлено «Открытым городом»

«От Обводного канала до площади Стачек: промышленное прошлое и быт петербуржцев»

Конфетные и консервные производства, шляпные мастерские и гальванопластическое заведение — до революции Нарвская застава была одним из промышленных районов Петербурга. Фабрики и заводы здесь соседствовали с доходными домами и усадьбами, многие из которых не сохранились до наших дней.

О том, как жила эта часть города до советских преобразований, расскажет Анастасия Карпова, сотрудница отдела «Нарвские триумфальные ворота». Маршрут пройдет по Старо-Петергофскому проспекту от Обводного канала до площади Стачек. В центре внимания — непарадная история Петербурга, повседневный быт его жителей и утраченное архитектурное наследие.

Когда: 17 октября в 12:00; 21 и 29 октября в 15:00

Запись 

Фото предоставлено «Открытым городом»

«Красная герцогиня»

Экскурсия по особняку Румянцева на Английской набережной, где сохранились парадные интерьеры конца XIX века. Участники пройдут по историческим залам, познакомятся с судьбами владельцев дома и узнают о его прошлом. Главной героиней программы станет одна из бывших владелиц — Дарья Лейхтенбергская, известная также как «Красная герцогиня», чья биография полна неожиданных поворотов, романтических историй и загадок.

Продолжится встреча в Дубовом кабинете, где прозвучит литературный монолог о жизни герцогини с музыкальным сопровождением на подлинном рояле Исаака Дунаевского. Камерное представление позволит погрузиться в историю бывшей хозяйки, узнать о малоизвестных событиях ее судьбы и по-новому взглянуть на прошлое здания.

Когда: 10, 24 и 31 октября в 16:00

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