Под Петербургом выросли «лоси» — необычные ежовики

Найденные грибы росли возле поляны, где сейчас проходят брачные турниры лосей. По наблюдению биолога Павла Глазкова, после поединков животные могут подкрепляться ежовиками: рацион лесных великанов также включает опята, маслята, грузди, рыжики и белые грибы.

Ежовик считается съедобным грибом: его можно варить, жарить, мариновать и сушить. При этом Глазков отметил, что у него нет ядовитых двойников.