Под Петербургом выросли «лоси» — необычные ежовики

Их нашли во Всеволожском районе Ленобласти.
Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили необычные грибы, которые в народе называют «лосем». Речь идет о ежовике чешуйчатом, которым особенно любят лакомиться сохатые.
Название «лось» закрепилось за грибом именно из-за интереса к нему со стороны этих животных. Поэтому в осеннем лесу Ленобласти сейчас можно встретить «лосей» — только без шерсти и рогов.
Шляпка ежовика покрыта крупными чешуйками, уложенными подобно черепице. Нижняя часть гриба вместо привычных пластинок или трубочек усеяна тонкими игольчатыми выростами. Именно эта особенность стала причиной его официального названия.
Найденные грибы росли возле поляны, где сейчас проходят брачные турниры лосей. По наблюдению биолога Павла Глазкова, после поединков животные могут подкрепляться ежовиками: рацион лесных великанов также включает опята, маслята, грузди, рыжики и белые грибы.
Ежовик считается съедобным грибом: его можно варить, жарить, мариновать и сушить. При этом Глазков отметил, что у него нет ядовитых двойников.
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