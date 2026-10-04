Серебряный клад! В Тиверском городке нашли более двух килограммов украшений X–XIV веков

По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН Станислава Бельского, до находки в Тиверском городке было известно только два таких брактеата — оба нашли в Уппсале. Теперь в мире насчитывается четыре экземпляра, два из которых обнаружили в Ленинградской области.

Отдельную загадку для исследователей представляет медальон с изображениями птиц. Ученые предполагают, что на нем могли быть изображены вороны Хугин и Мунин (спутники скандинавского бога Одина), а также его копье Гунгнир.

При этом языческий сюжет оказался среди предметов с христианской символикой. Археологам еще предстоит выяснить, как и почему эти образы оказались в одном кладе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

В текущий момент специалисты изучают артефакты и восстанавливают их исторический контекст. В дальнейшем находки планируют сохранить и представить в музейных экспозициях.