Серебряный клад! В Тиверском городке нашли более двух килограммов украшений X–XIV веков

По предварительной оценке специалистов, это самая богатая из известных находок этого периода на Северо-Западе России.
Археологи обнаружили средневековый клад серебряных изделий на территории Тиверского городка в Приозерском районе Ленобласти.
Общий вес клада превышает два килограмма. В него вошли круглые медальоны с зернью и сканью, крупная орнаментированная гривна, привески-монеты, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи из тонкой проволоки, перстень и подковообразная фибула. Вместе с украшениями археологи обнаружили кожаное очелье.
Особую ценность представляют три монеты. Самой старая — арабский дирхем, датированный, по предварительной оценке нумизматов, 907–912 годами. Двумя другими монетами оказались редчайшие крупные брактеаты уппсальского типа, отчеканенные в Швеции в конце XI — первой половине XII века.
Тиверский городок располагался на берегу Вуоксы и был важным пунктом на пересечении культурных и торговых связей Древней Руси, Карелии и Скандинавии. Найденные предметы показывают, насколько тесно взаимодействовали эти регионы в Средние века: большинство изделий, предположительно, изготовили за пределами городища — в Древней Руси или Скандинавии.
По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника отдела археологии Музея антропологии и этнографии РАН Станислава Бельского, до находки в Тиверском городке было известно только два таких брактеата — оба нашли в Уппсале. Теперь в мире насчитывается четыре экземпляра, два из которых обнаружили в Ленинградской области.
Отдельную загадку для исследователей представляет медальон с изображениями птиц. Ученые предполагают, что на нем могли быть изображены вороны Хугин и Мунин (спутники скандинавского бога Одина), а также его копье Гунгнир.
При этом языческий сюжет оказался среди предметов с христианской символикой. Археологам еще предстоит выяснить, как и почему эти образы оказались в одном кладе, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобрнауки.
В текущий момент специалисты изучают артефакты и восстанавливают их исторический контекст. В дальнейшем находки планируют сохранить и представить в музейных экспозициях.
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