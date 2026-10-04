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Петербург ждет дождливое воскресенье: воздух прогреется до +16 градусов

В течение дня возможны прояснения, но к вечеру дожди станут заметнее.

Фото: kle555 // Shutterstock

В воскресенье, 4 октября, погоду в Петербурге будет формировать теплый сектор североатлантического циклона.

Воздух в городе прогреется до +14…+16 градусов тепла, в Ленобласти — до +12…+17 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Днем местами пройдут небольшие дожди. Поздним вечером, с подходом атмосферного фронта, осадки станут более заметными.

В понедельник ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов тепла, а днем опустится до +12…+14 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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