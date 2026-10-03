Суббота без осадков: температура в Петербурге поднимется до +15 градусов

В субботу, 3 октября, погоду в Петербурге сформирует юго-восточная периферия североатлантического циклона. Воздух прогреется до +13…+15 градусов, в Ленобласти — до +12…+17 градусов.

В области местами пройдут небольшие дожди. Скорость южного ветра составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и достигнет 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В воскресенье ближе к вечеру возможны небольшие дожди. Ночью температура опустится до +9…+11 градусов, днем поднимется до +13…+15, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Никаких существенных осадков до приближения первого атмосферного фронта не ожидается. А фронт будет подходить к нам днем в воскресенье и через Санкт-Петербург пройдет только вечером. Так что дождь вероятен в Санкт-Петербурге вечером и потом уже в течение понедельника» — подчеркнул синоптик Александр Колесов.

Он рассказал, что с приближением циклона юго-западный и западный ветер усилится до 6–11 метров в секунду. Но самый сильный ветер придет в начале следующей недели — во вторник ожидаются порывы до 15–17 метров в секунду.