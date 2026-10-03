Петербуржцы закрывают гребной сезон: на Елагином острове — около 1000 участников гонки!

В субботу, 3 октября, на Елагином острове проходит гонка «Закрытие гребного сезона — 2026». Массовый заезд собрал порядка тысячи профессионалов и любителей.

На воду вышли сапы, байдарки, лодки-драконы, викинги, ялы, академические лодки, рафты, слаломные байдарки, каноэ и надувные лодки. На время соревнований отдельные участки акватории закрыли для маломерных судов — до 13:00.

Ограничения действуют на участке реки Большой Невки от Средней Невки до бара реки Большой Невки и на участке реки Средней Невки от Большой Невки до бара Большой Невки, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга. Там подчеркнули, что на протяжении всей гонки водные пути патрулируют катера для обеспечения безопасности участников.