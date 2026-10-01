5G в городах Ленобласти полноценно заработает в ближайшие недели

На заседании по вопросам развития связи в регионе, которое прошло накануне в областном правительстве «ВымпелКом» сообщил, что с начала 2026 года заменил в Ленобласти передатчики и обновил транспортную сеть. Сейчас сеть пятого поколения в регионе доступна в режиме динамического распределения частот между LTE и 5G. Однако новый тип остается недоступным для российских пользователей Apple. С Samsung компания смогла договориться: часть девайсов будет поддерживать эту технологию. В будущем оператор планируют развивать 5G с помощью отечественного оборудования — оно проходит испытания в лабораториях. Установку новых решений на базовых станциях рассчитывают начать до конца года.

МТС перейдет от динамического распределения частот и начнет полноценное развертывание 5G в диапазоне 2100 МГц. Первые базовые станции рассчитывают запустить уже на этой неделе. Еще через неделю сеть должна появиться в крупнейших городах Ленинградской области. В компании при этом отмечают, что максимальные скорости будут доступны при работе на других частотных диапазонах.

Т2 пока не раскрывает сроки запуска 5G в Ленобласти. При этом оператор уже определился с площадками, на которых можно будет разместить оборудование. В Петербурге сеть 5G Т2 уже работает.

Отдельно участники заседания остановились на готовности инфраструктуры региона к расширению сети. У «Сервис-Телекома» насчитывается 969 объектов, подходящих для размещения оборудования, причем примерно на 700 из них есть свободное место под дополнительные 5G-устройства.

Одним из препятствий остается подключение базовых станций к электросетям. В некоторых случаях даже небольшое увеличение мощности требует «технологического присоединения стоимостью 10-14 млн рублей». Региональные власти предложили обсудить эту проблему с энергетическими компаниями.

О запуске мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах Минцифры сообщило 11 сентября. Спустя неделю ведомство рассказало, что ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России.