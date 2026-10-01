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Из Петербурга высылают сотрудников генконсульства Венгрии

Венгерские дипломаты обязаны покинуть страну в течение двух недель, сообщает МИД России.

Zafer Kurt / Shutterstock

Требование уехать из России также коснулось сотрудников посольства Венгрии в Москве и генконсульства Казани. Решение властей стало ответом на высылку российских дипломатов с территории европейского государства.

В середине сентября по требованию российских властей в Петербурге закрылось генконсульство Германии, а вслед за ним — и немецкая школа, которая работала в городе с 2009 года. За несколько дней до этого свою работу прекратили филиалы Гете-института. Это решение МИД РФ объяснил «недружественными действиями германской стороны по закрытию Генерального консульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине».

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