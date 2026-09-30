Сфинксы вернулись на Египетский мост после очередной реставрации

Поводом для очередного ремонта стали повреждения красочного слоя. Их заметили после новогодних праздников: на постаменты и лапы сфинксов без согласования с Музеем городской скульптуры установили праздничные украшения. Декорации после обращения музея убрали, однако покрытие скульптур уже пострадало.

За последние четыре года сфинксы реставрировались уже трижды. В сентябре 2022 года их отправили на плановые работы и вернули на мост в декабре. В 2023-м на одном из сфинксов потрескался красочный слой, однако на ремонт увезли все четыре скульптуры. Вернуть сфинксов обещали в июне 2024 года, однако на свое место их установили только в сентябре.