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От кода Петербурга до мерча экомаршрутов: названы победители конкурса «Новая культура туристских сувениров»

Конкурс «Новая культура туристских сувениров» проводится Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и является частью стратегии развития туризма Санкт-Петербурга: он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, расширение ассортимента локальных сувениров и укрепление узнаваемого образа города. Глобальная цель конкурса — переосмыслить сувенирную продукцию города, уйти от простых памятных мелочей к предметам, которые транслируют историю, ценности и атмосферу Петербурга.

В 2026 году на конкурс поступило более 300 заявок от производителей сувениров, дизайнеров, творческих мастерских, студентов профильных вузов и представителей креативных индустрий. Награды вручены в 12 номинациях — от сувениров, отражающих визуальный код города, до цифровых продуктов, настольных игр и гастрономических решений.

Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга
Фото предоставлено пресс-службой Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

В состав экспертного совета вошли представители Комитета по культуре, Комитета по науке и высшей школе, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, Академии имени А. Л. Штиглица, ВХУТЕИН, СПбГУПТД, СПбГИК, Государственной академической капеллы, Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и Всемирного клуба петербуржцев. Жюри конкурса возглавила заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Нана Гвичия

заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга

В этом году мы получили невероятное эстетическое удовольствие от представленных на конкурс сувениров. Меняется взгляд на то, какой сувенир Санкт-Петербурга турист должен увезти с собой. Раньше мы говорили о классических доминантах города — Эрмитаже, Русском музее. Люди хотели, чтобы у каждого было что-то, что ассоциировалось непосредственно с этими институциями культуры. А сегодня это связано с эмоциями, с туристскими маршрутами, с новой туристской географией. Креативные индустрии позволяют через сувенир увозить с собой эту многогранность. Сегодня есть необходимость консолидации всех представителей креативных индустрий Санкт-Петербурга с туристской отраслью, со сферой гостеприимства, потому что каждое место посещения становится незабываемым для туриста, приезжающего в наш город и в нашу страну.

Победители конкурса «Новая культура туристских сувениров»

  • Код Петербурга

«Завтрак с Петербургом», АО «Русские самоцветы»

  • Цифровой Петербург

«Ёлочные AR-медальоны из фарфора», ООО «АРТ-ВИА»

  • Книжные чтения

Книга-раскраска «Филин Мудрик и мир русского фарфора. Прочитай и раскрась», Паршакова Екатерина (ООО «Графо»)

  • Лучшая сувенирная «лавка»

Галерея художественного литья, ИП Терешкин Николай Владимирович

  • Лучшая коллаборация / Сувенирный коллаб

«Сон в сказках», Буйлова Дарья

  • Лучший мерч экомаршрутов Петербурга

Мерч тропы Комаровский берег, Демина Анна, Антошина Екатерина, Кузнецова Кристина

  • Лучший сувенир студенческой и университетской жизни

«Лабиринт Штиглица», Тимченко Анастасия

  • Атмосферный сувенир «Сезоны Петербурга»

Фарфоровые свечи «Решётки Петербурга», ООО «АРТ-ВИА»

  • Лучший архитектурный сувенир

 «Раскрывая Санкт-Петербург», Минькин Артем (ООО «Техвосторг»)

  • Интеллектуальный Петербург. Сувенир. Игра

Настольные игры «Ленинградская битва», Лебединова Юлия и издательский дом «Премиум-пресс»

  • Мерч для маршрутов «Новая туристская география»

«НеПарадные», Бузлукова Елизавета (Музей «Невская застава»)

  • Гастрономический Петербург

«Питерская корюшка», Шумакова Алина (СПбГУПТД)

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