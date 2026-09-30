От кода Петербурга до мерча экомаршрутов: названы победители конкурса «Новая культура туристских сувениров»

Конкурс «Новая культура туристских сувениров» проводится Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и является частью стратегии развития туризма Санкт-Петербурга: он направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, расширение ассортимента локальных сувениров и укрепление узнаваемого образа города. Глобальная цель конкурса — переосмыслить сувенирную продукцию города, уйти от простых памятных мелочей к предметам, которые транслируют историю, ценности и атмосферу Петербурга.

В 2026 году на конкурс поступило более 300 заявок от производителей сувениров, дизайнеров, творческих мастерских, студентов профильных вузов и представителей креативных индустрий. Награды вручены в 12 номинациях — от сувениров, отражающих визуальный код города, до цифровых продуктов, настольных игр и гастрономических решений.