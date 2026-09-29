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Лис в черте городов все чаще стали встречать жители Ленобласти

Жители Ленобласти стали чаще сообщать о встречах с лисами в поселках, садоводствах и даже в черте городов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В администрации региона уверяют, что не фиксировали случаев бешенства и других опасных заболеваний у животных более 30 лет.

Lycaon1226 / Shutterstock

Отсутствие болезней у животных власти связывают с действующей системой вакцинации: питомцев бесплатно прививают в государственных ветклиниках, а для лис, волков и медведей в лесах раскладывают приманки с вакциной. В этом году специалисты разложили 250 тысяч доз.

При этом к диким животным в администрации Ленобласти призывают не приближаться. Сейчас чаще всего людям попадаются молодые лисы: в августе и сентябре они учатся самостоятельно охотиться и исследуют новые территории. Поэтому звери могут проявлять любопытство, подходить к людям или наблюдать за ними из укрытия — само по себе такое поведение не говорит о бешенстве. Губернатор напомнил, что о встречах с дикими животными можно сообщить в Комитет по животному миру Ленобласти по телефону +7 (812) 539-50-00.

О том, что вероятность встретить лис в жилой застройке выросла, на прошлой неделе также предупредило региональное управление Росприроднадзора. В ведомстве напомнили, что лисицы могут переносить бешенство. Насторожиться стоит, если зверь сам подходит к человеку, позволяет себя погладить или ведет себя как домашний.

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