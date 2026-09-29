Строительство второй сцены МДТ подорожало почти в два раза

Новую сумму закрепили в дополнительном соглашении, которое 21 сентября заключили ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и генподрядчик ООО «Трансепт групп». Среди причин изменения условий контракта указано повышение ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года. Из 17,6 млрд рублей 504,9 млн рассчитаны по ставке НДС 20%, еще 17,1 млрд — по ставке 22%.

Сейчас стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет 649,6 млн рублей, а фактически ему уже выплатили 4,08 млрд рублей.

Вторая сцена МДТ строится с 2015 года. Это будет здание высотой 28,7 метра и площадью более 20 тысяч квадратных метров с залом-трансформером на 675 мест, складом декораций и другими помещениями.

Строительство несколько раз останавливалось и меняло сроки. В 2017 году расторгли контракт на 2,5 млрд рублей с ООО «Стройсоюз СВ», после чего генподрядчиком стала «Трансепт групп». В 2021 году объект передали от Северо-Западной дирекции Минкульта ППК «Единый заказчик». После этого проектную документацию несколько раз корректировали. В 2025 году Главгосэкспертиза одобрила изменения архитектурно-планировочных решений, а сам объект включили в число проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния.

Срок завершения строительства в августе 2026 года в очередной раз перенесли — теперь до 30 декабря 2030 года. До этого его переносили в мае — до 20 декабря 2030-го.