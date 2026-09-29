Эксклюзив Собака.ru! Мы попали во «дворец Бирона» на Тучковом буяне — рассказываем и показываем здание XVIII века (да, даже внутри!)

Вот уже много лет в самом центре Петербурга пустует легендарный «дворец Бирона» — старинное здание, построенное во второй половине XVIII века. В разное время здесь снимали кино, предлагали сделать выставочное пространство, администрацию парка и даже музей города. Однако пока ни один из этих планов так и не был реализован. Что происходит там сейчас? И как могло бы выглядеть будущее памятника? Рассказываем и показываем в материале Собака.ru!
«Скорее всего, это будет интерактивное, мультимедийное пространство, без архивных экспонатов», — так в марте 2024 года описывалось будущее здания Пеньковых складов на Тучковом буяне, известного также как «дворец Бирона».
Тогда руководитель компании «Центр выставочных и музейных проектов» (учреждена комитетом имущественных отношений) Сергей Важенин рассказывал журналистам, что концепция превращения пустующего здания в современные выставочные залы пока только прорабатывается. «Попросили сделать три варианта развития этого места, чтобы можно было выбрать», — отмечал Важенин.
С тех пор прошло два с половиной года — работы в здании XVIII века так и не начались, а сам «Центр выставочных и музейных проектов» был признан банкротом. Будущее масштабного комплекса на берегу Малой Невы по-прежнему туманно.
Сергей Важенин
Экс-руководитель «Центра выставочных и музейных проектов»:
«На самом деле мы разработали концепцию совместно с ведущими архитекторами города и сдали ее в КГА (комитет по градостроительству и архитектуре, — прим. Собака.ru). По нашей концепции это должен был быть музей архитектуры. Это было полтора-два года назад. Все было хорошо, все принято, но сам проект затормозился, я так понимаю. Дальше никаких задач нам не ставили».
«Явно не для канцелярии и каких-то там весов строилось»
Красивое здание в стиле раннего классицизма появилось на берегу Малой Невы во второй половине XVIII века. Его возвели в 1763–1772 годах по проекту, выполненному военным инженером Михаилом Деденевым и переработанному архитектором Антонио Ринальди (он же создавал в Петербурге Мраморный дворец и Князь-Владимирский собор).
Как говорит историк Петербурга доцент РГПУ им. Герцена Анна Сухорукова, в здании изначально располагались амбары для хранения пеньки, шофная (место для сортировки товара) и важня, то есть помещения для крупногабаритных торговых весов. «Дворцом» Бирона, приближенного царицы Анны Иоанновны, здание прозвали уже в XIX веке.
«Рассказывается эта легенда по-разному, — продолжает историк, — то Бирон когда-то построил там дворец, чтобы отдыхать там после катаний по рекам дельты Невы, то чтобы устраивать там оргии».
По мнению Сухоруковой, причина появления этого прозвища заключается в том, что нарядный вид здания явно не соответствовал его утилитарному назначению. Кроме того, в первой половине XIX века западная часть Петербургского острова (нынешней Петроградской стороны) находилась в стороне от городской жизни, что добавляло этой постройке загадочности.
«С одной стороны, канаты, лохматая пенька, запах смолы, а с другой — красивое здание с искусно отделанным ярким фасадом и совершенно дворцовым балконом, — говорит она. — Явно не для канцелярии и каких-то там весов строилось, явно это дворец, но потом приспособленный для торгового дела. А когда строилось? При матушке императрице Анне? А для кого? У Анны свой дворец был. Значит, для ее фаворита Бирона. А для чего так далеко? Для встреч сердечных и тайных».
Никита Явейн
Архитектор, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»:
«Такого рода сооружений в Петербурге было довольно много: Сальный буян, Масляный буян и так далее, но все они не сохранились. Остался один, и второго такого примера я не знаю. Пеньковые склады любопытны со всех точек зрения — и своей масштабностью, и капитальностью, и архитектурой. Это именно XVIII век — не конец столетия, не палладианство и не что-то более позднее, а вот именно кондовый XVIII век. Причем в такой еще трактовке — немножко южной, полуитальянской».
«Отсутствие денег, неготовность городских властей»
Идея устроить в Пеньковых складах музей обсуждалась еще на рубеже XIX–XX веков. В 1880-х в Городской думе обсуждалось создание экспозиции, посвященной истории города, однако тогда до реальных шагов так и не дошло.
Об идее вспомнили в 1903-м, когда праздновали 200-летие города. В итоге в 1911 году была создана специальная комиссия, которая должна была заняться постройкой городского архива и музея. Тогда-то и вспомнили о здании Ринальди на Тучковом буяне — в то время оно находилось в ведении Городской думы и сдавалось под склады, — в помещение важни даже перевезли ценные исторические документы.
«В 1912–1915 годах было проведено несколько конкурсов по разработке проекта музея на Тучковом буяне, — говорит Сухорукова. — Однако сколько ни предлагалось проектов, дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Отсутствие денег, неготовность городских властей к крупным градостроительным проектам, начавшаяся Первая мировая война — все это не дало возможности появиться в Петербурге новому архитектурному ансамблю».
После революции в разное время здание занимали: НИИ Высокого давления, Речное училище и Военно-космический кадетский корпус (он занимал постройку до 2011 года). Последние 15 лет здание почти не используется…
«Объект непростой, рассматривались разные варианты»
«А вы возьмете Тучков буян в аренду? Кто будет его реставрировать, содержать? Сейчас гораздо легче построить бизнес-центр, чем привести в порядок здание XVIII века. Большая часть домов в центре находится под охраной КГИОП, их приспособление очень дорого и сложно», — так в 2016 году тогдашний глава комитета имущественных отношений Александр Семчуков отвечал на вопрос журналистов относительно будущего Пеньковых складов.
В следующем году на склады выдали специальный документ — охранное обязательство (в нем говорится, что и как владелец памятника истории и архитектуры должен, собственно, сохранять). Однако здание XVIII века в самом центре города так и продолжало пустовать.
Лишь в 2019-м появилась новость, что Пеньковые склады передадут в собственность города, чтобы приспособить для современного использования. В том же году здание стало съемочной площадкой. В одном из корпусов снимали исторический сериал «Подкидыш» (в одном из крыльев до сих пор можно увидеть декорации тюрьмы начала XX века).
Внутри здания до сих пор сохранились декорации дореволюционной тюрьмы
Постройка авторства Ринальди-Деденева фигурировала в конкурсных проектах парка на Тучковом буяне, который планировалось создать на месте Института прикладной химии. Участники предлагали разместить там арт-резиденцию, выставочное пространство, образовательный центр или администрацию парка. Однако этим планам так и не суждено сбыться — вместо анонсированного большого парка от Тучкова моста до Петропавловки сейчас на этом месте строят комплекс «Судебный квартал».
В 2021-м здание передали на баланс администрации Петроградского района, там проведена консервация — формально памятник архитектуры закрепили за школой №99, однако о реальном приспособлении под учебные цели речи не шло.
В 2022 году появилась идея устроить в бывших складах культурно-досуговый центр. Позднее стало известно о планах разместить в комплексе музей архитектуры. Изначально говорилось о том, что для этого воссоздадут снесенный в советское время корпус.
Как сообщили в КГИОП, концепция проекта поступила к ним на рассмотрение еще в 2024 году, чиновники «выразили с ней согласие в части внутренней планировки». Однако проектная документация до настоящего момента так в комитет и не поступала. «Пока, условно говоря, замерло движение данного проекта», — резюмирует Важенин.
Дмитрий Ваньчков
Глава администрации Петроградского района:
«Все городские структуры, и КГИОП, и КГА заинтересованы в восстановлении здания, но конкретного решения, что и каким путем будут делать на этом месте, насколько я знаю, сейчас нет. Объект непростой, рассматривались разные варианты. Пока склады законсервированы, мы поддерживаем их в надлежащем состоянии и ждем решения по их дальнейшей судьбе».
«У нас в центре практически нет таких мест»
«С точки зрения инвестора Пеньковые склады, безусловно, очень интересный объект», — рассуждает президент Группы RBI Эдуард Тиктинский. По его словам, на Тучковом буяне «сходятся редкие для Петербурга факторы»: первая линия Малой Невы, историческое окружение, большой масштаб комплекса.
«Сегодня преобразуется вся соседняя территория Тучкова буяна: рядом строятся Судебный квартал и Дворец танца, формируется новая городская среда, — продолжает инвестор. — В этом контексте Пеньковые склады могут стать не отдельным объектом, а важной общественной и культурной частью большого градостроительного ансамбля».
Эдуард Тиктинский
Инвестор, президент Группы RBI:
«Реставрация памятника — сложная и дорогая задача, а общественная или культурная функция сама по себе почти никогда не способна окупить вложения. Экономика возникает, когда исторический объект рассматривается не изолированно, а как часть более широкой территории — он получает востребованную функцию и одновременно создает дополнительную ценность вокруг себя (в том числе, например, повышает ценность жилой/коммерческой недвижимости в непосредственном окружении)».
Как полагает Никита Явейн из «Студии 44», этот комплекс даже сегодня «легко приспособить под новые функции». «Мы, например, разрабатывали для него проект гостиницы, — говорит архитектор. — Музейная функция, думаю, здесь тоже вполне реальна, спектр возможностей довольно широкий — от коммерческих до некоммерческих. Что же касается набережной, к которой обращен лицевой фасад здания, там был бы востребован какой-нибудь ресторан. У нас в центре практически нет таких мест с выходом к воде».
«Идеальный путь для Пеньковых складов — это путь "Крестов", — считает девелопер Александр Басалыгин. — Их выставили на торги за миллиард с копейками (это недорого, если что, учитывая площадь комплекса), и нашелся частник, который их приобрел. Если Пеньковые склады выставят даже не за 30–50 тысяч, а условно за 10 тысяч рублей за квадратный метр, кто-нибудь да найдется и для них».
Александр Басалыгин
Девелопер, идеолог и основатель «БС АРТ ДЕВ»:
«Другой вопрос, будет ли такой собственник что-то делать дальше? Потому что одно дело — купить объект и заниматься им. Другое — взять его, просто потому что дешево, и похолдить. Надо отдать должное тем, кто приобрел "Кресты" — они пытаются что-то с объектом сделать, но так поступают немногие. То есть здесь нужна либо невысокая оценка, либо, например, включение объекта в программу аренды "рубль за метр" — это тоже один из возможных путей».
Редакция благодарит администрацию и ГУЖА Петроградского района за помощь в подготовке материала
Текст: Константин Крылов, Инна Метелькова
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