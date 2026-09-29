Эксклюзив Собака.ru! Мы попали во «дворец Бирона» на Тучковом буяне — рассказываем и показываем здание XVIII века (да, даже внутри!)

«Скорее всего, это будет интерактивное, мультимедийное пространство, без архивных экспонатов», — так в марте 2024 года описывалось будущее здания Пеньковых складов на Тучковом буяне, известного также как «дворец Бирона».

Тогда руководитель компании «Центр выставочных и музейных проектов» (учреждена комитетом имущественных отношений) Сергей Важенин рассказывал журналистам, что концепция превращения пустующего здания в современные выставочные залы пока только прорабатывается. «Попросили сделать три варианта развития этого места, чтобы можно было выбрать», — отмечал Важенин.

С тех пор прошло два с половиной года — работы в здании XVIII века так и не начались, а сам «Центр выставочных и музейных проектов» был признан банкротом. Будущее масштабного комплекса на берегу Малой Невы по-прежнему туманно.