Сирены зазвучат в Петербурге на следующей неделе

С 10:40 до 10:43 в городе прозвучит предупредительный сигнал. До 10:44 оповещение включат на телеканалах и радио. С 10:45 до 10:46 горожане получат речевое сообщение об испытаниях сирены. В проверке также задействуют канал «Оповещение населения Санкт-Петербурга» в нацмессенджере «Макс».

Испытания должны показать, насколько исправно работает система, предупреждающая граждан о военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.