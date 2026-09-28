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Сирены зазвучат в Петербурге на следующей неделе

Региональную систему оповещения проверят утром в среду, 7 октября, сообщает Комитет по информатизации.

aozora4 / Shutterstock

С 10:40 до 10:43 в городе прозвучит предупредительный сигнал. До 10:44 оповещение включат на телеканалах и радио. С 10:45 до 10:46 горожане получат речевое сообщение об испытаниях сирены. В проверке также задействуют канал «Оповещение населения Санкт-Петербурга» в нацмессенджере «Макс».

Испытания должны показать, насколько исправно работает система, предупреждающая граждан о военных конфликтах, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

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