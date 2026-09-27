На проспекте Обуховской Обороны сносят дом ради Большого Смоленского моста

На проспекте Обуховской Обороны в Петербурге ведут снос многоквартирного дома № 48. Работы связаны со строительством развязки Большого Смоленского моста.

Помимо этого здания, под снос попадают соседние дома: № 54, 56, 60, 68, 69в и 71. Остальные пока стоят, сообщает «Фонтанка».

Строительство Большого Смоленского моста началось в 2024 году. Он свяжет участок между Володарским мостом и мостом Александра Невского и станет частью маршрута, соединяющего южные и северные районы в объезд центра. Ожидается, что переправа упростит передвижение для более чем 800 тысяч горожан.

На первом этапе построят сам переход и развязки на пересечении проспекта Обуховской Обороны с Большим Смоленским проспектом, а также в районе Октябрьской набережной. На втором — проложат развязку с Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.