К вечеру облачное небо прояснится: воздух в Петербурге прогреется до +15 градусов

В воскресенье, 27 сентября, погоду в Петербурге формирует тыловая часть циклона.

Воздух в городе прогреется до +13…+15 градусов тепла, в Ленобласти — до +11…+16 градусов. Скорость западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Небольшие дожди пройдут преимущественно в первой половине дня. Во второй половине облака начнут рассеиваться.

В понедельник осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов тепла, а днем поднимется до +16…+18 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.