Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

К вечеру облачное небо прояснится: воздух в Петербурге прогреется до +15 градусов

Дожди в первой половине дня будут кратковременными.

Фото: Vunishka // Shutterstock

В воскресенье, 27 сентября, погоду в Петербурге формирует тыловая часть циклона.

Воздух в городе прогреется до +13…+15 градусов тепла, в Ленобласти — до +11…+16 градусов. Скорость западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Небольшие дожди пройдут преимущественно в первой половине дня. Во второй половине облака начнут рассеиваться.

В понедельник осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов тепла, а днем поднимется до +16…+18 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: