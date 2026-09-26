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Петербуржцы принесли в Ленинградский зоопарк больше 500 килограммов тыквы

Также среди даров — морковь, капуста, кабачки, каштаны и репа.

Фото: телеграм-канал «Ленинградский зоопарк»

В Ленинградском зоопарке подвели итоги традиционной акции «Дары осени 2026» и поблагодарили всех, кто поделился излишками урожая.

В этом году в зоопарке приняли по 300 килограммов моркови, капусты, кабачков и желудей, более 500 килограммов тыквы, а также каштаны, груши, репу, баклажаны и многое другое.

«Обитатели Ленинградского зоопарка с удовольствием лакомятся самыми разными плодами, которые принесли именно вы, наши дорогие посетители», — говорится в сообщении.

Итогом акции станет тематическое мероприятие «День урожая», где животных угостят осенними дарами. Показательные кормления пройдут сегодня, 26 сентября, с 11:30 до 17:00, рассказали в пресс-службе зоопарка.

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