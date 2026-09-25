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Роботы-доставщики добрались до Таврического сада

Роверы теперь доставляют заказы в семи районах Петербурга, сообщили в Комтрансе. Первые роботы-курьеры в городе появились в Приморском районе в ноябре 2025 года. С тех пор география их работы расширилась: они стали ездить в Калининском, Выборгском, Невском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

Bayhu19 / Shutterstock

Теперь рободоставка доступна и в Центральном районе. Здесь роверы развозят заказы частично на улице Моисеенко, улицах Шпалерной, Тверской, Кирочной, Парадной, Старорусской, 10-й Советской и Тульской, а также на Суворовском проспекте.

Сейчас в городе работают 350 роверов, число их поездок превышает 173 тысячи с момента запуска. Роботы-курьеры ориентируются в окружающей обстановке и соблюдают правила движения, а если возникают проблемы, к беспилотнику может оперативно подключиться удаленный оператор, отмечают в Комтрансе. Почти за год работы таких доставщиков в Петербурге не зафиксировано ни одного ДТП с их участием, утверждает ведомство.

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