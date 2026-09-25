Роботы-доставщики добрались до Таврического сада

Теперь рободоставка доступна и в Центральном районе. Здесь роверы развозят заказы частично на улице Моисеенко, улицах Шпалерной, Тверской, Кирочной, Парадной, Старорусской, 10-й Советской и Тульской, а также на Суворовском проспекте.

Сейчас в городе работают 350 роверов, число их поездок превышает 173 тысячи с момента запуска. Роботы-курьеры ориентируются в окружающей обстановке и соблюдают правила движения, а если возникают проблемы, к беспилотнику может оперативно подключиться удаленный оператор, отмечают в Комтрансе. Почти за год работы таких доставщиков в Петербурге не зафиксировано ни одного ДТП с их участием, утверждает ведомство.