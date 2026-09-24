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«Картмана и Брофлофски» обязали восстановить здание хрущевской эпохи в Удельном парке

ГАТИ предписала компании, название которой отсылает к героям комедийного мультсериала «Южный парк», привести в порядок полуразрушенное здание на проспекте Энгельса, 28к2А. Собственник должен отремонтировать фасад и закрыть свободный доступ в здание, которое раньше называлось «Охотничьим домиком».

Требования нужно выполнить до 30 октября 2026 года. Если компания этого не сделает, ГАТИ обратится в суд — владельцу может грозить штраф. В ведомстве отмечают, что здание не имеет статуса объекта культурного наследия, однако требования к его содержанию все равно остаются строгими.

В 1958 году в здании заработал ресторан под названием «Лесной». Позже его переименовали в «Охотничий домик» — он работал до начала 2000-х. Затем постройку начали реконструировать, но в 2010 году там произошел пожар. После него здание забросили.

ООО «Картман и Брофлофски» купило здание в 2022 году за 22,3 млн рублей. В 2025 году Комитет имущественных отношений попытался через Арбитражный суд забрать его за долги, однако суд взыскал с компании только неустойку.

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