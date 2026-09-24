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Почти 900 млн рублей на соль для обработки дорог потратит Петербург

Петербург готовится к зиме и закупает соль для обработки улиц. Общая сумма трех крупных конкурсов на портале госзакупок уже приблизилась к 889,3 млн рублей.

DimaBerlin / Shutterstock

Недавний аукцион на поставку соли для дорог Курортного и Кронштадтского районов город объявил 21 сентября. Начальная цена контракта составляет 220,75 млн рублей. Соль будут доставлять на базы в Белоострове, Зеленогорске и Кронштадте. Подать заявки потенциальные подрядчики могут до 29 сентября.

Еще один крупный контракт, начальную стоимость которого оценили в 468,6 млн рублей, ранее заключило Центральное управление региональных дорог и благоустройства. Поставлять соль оно сможет партиями до июля 2027 года. АО «Коломяжское», которое следит за порядком на улицах в Приморском и Выборгском районах, объявляло закупку с начальной ценой 200 млн рублей.

Соль на улицах Петербурга активно используется вместо песка. Прошлой зимой городские власти объясняли это желанием уменьшить количество пыли на улицах. За сезон на дороги высыпали рекордные 93,8 тысячи тонн соли, писала «Фонтанка» со ссылкой на данные Комблага. При этом вице-губернатор Евгений Разумишкин заявлял, что коммунальные службы стремятся снижать количество соли. Она может негативно влиять на фасады зданий, однако на сегодняшний день более экологически безопасной альтернативы не существует, говорил чиновник.

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