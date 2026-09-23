Стоимость визы в Египет подорожает второй раз за год

Дополнительно может взиматься еще 6 долларов — за оформление, обслуживание и банковские комиссии. Сейчас этот платеж действует при получении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира. В Хургаде и других аэропортах, где туристам выдают бумажные визовые марки, виза пока обходится в 30 долларов без дополнительного сбора. Туроператоры ждут от египетских властей уточнений, будет ли комиссия распространяться на оба варианта оформления после повышения стоимости.

Это уже второе увеличение визового сбора за год. С 1 марта цена визы по прибытии выросла с 25 до 30 долларов.

При этом для туристов, прилетающих в Шарм-эль-Шейх и планирующих провести в Южном Синае не больше 15 дней, сохраняется возможность бесплатно получить «синайский штамп». Он не подойдет для поездок за пределы региона: например, при экскурсии в Каир или поездке в Хургаду потребуется обычная виза. Ее также оформляют при въезде через аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна.