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Проект Лахта Центр 3 высотой 555-м утвердили власти

Проект третьей башни Лахта Центра получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Информация появилась в Едином государственном реестре заключений.

Экспертизу прошла проектная документация небоскреба высотой 555 метров. Его планируют построить в Приморском районе, западнее уже существующего Лахта Центра. Застройщиком указано АО «Синергия», техническим заказчиком — АО «Ренконс». Положительное заключение экспертизы позволяет переходить к следующему этапу — получению разрешения на строительство, если проект не потребует доработок.

Ранее, 31 июля 2026 года, Главгосэкспертиза одобрила проект Лахта Центра 2. Его башня должна превысить 700 метров. В мае городские власти утвердили проект планировки территории, а в опубликованных ранее документах говорилось, что строительство двух новых небоскребов начнется в 2026 году и завершится к 2033-му.

Свою высотку планируют построить и в Кудрове. В комплексе появятся помещения для органов власти, общественно-деловые и рекреационные пространства, а также транспортно-пересадочный узел.

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