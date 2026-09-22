Более шести миллионов туристов посетили Петербург за летний сезон 2026 года

Город посетило 374,6 тысяч иностранных туристов. Больше всего среди стран дальнего зарубежья Петербург принял граждан Китая. Из соседних стран первое место прочно удерживает Беларусь. Однако основную часть турпотока — 94% — обеспечивают путешественники из российских регионов, их число за сезон выросло до 5,8 миллиона. Почти треть гостей приезжает из Москвы и Московской области, 16% — из Приволжского федерального округа, 15% — из Северо-Западного.

Российский турист тратит на поездку в Петербург в среднем 68,4 тысячи рублей, суточные расходы составляют до 12,4 тыс. В гостиницах останавливаются 30% гостей, еще 29% выбирают апартаменты. Более четверти бюджета гости направляют на музеи, экскурсии и события. Доля туристов с доходом 60–80 тысяч рублей на члена семьи увеличилась с 11,3% до 16%, отмечают в городском правительстве.