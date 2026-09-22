Более шести миллионов туристов посетили Петербург за летний сезон 2026 года

С мая по середину сентября 2026 года город принял около 6,18 миллиона туристов, пишут в Смольном. Власти отмечают, что столько же гостей Петербург посетило в прошлом году. Планируется, что по итогам 2026 года показатель достигнет 12,5 миллиона туристов.
Город посетило 374,6 тысяч иностранных туристов. Больше всего среди стран дальнего зарубежья Петербург принял граждан Китая. Из соседних стран первое место прочно удерживает Беларусь. Однако основную часть турпотока — 94% — обеспечивают путешественники из российских регионов, их число за сезон выросло до 5,8 миллиона. Почти треть гостей приезжает из Москвы и Московской области, 16% — из Приволжского федерального округа, 15% — из Северо-Западного.
Российский турист тратит на поездку в Петербург в среднем 68,4 тысячи рублей, суточные расходы составляют до 12,4 тыс. В гостиницах останавливаются 30% гостей, еще 29% выбирают апартаменты. Более четверти бюджета гости направляют на музеи, экскурсии и события. Доля туристов с доходом 60–80 тысяч рублей на члена семьи увеличилась с 11,3% до 16%, отмечают в городском правительстве.
Комментарии (0)