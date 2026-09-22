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Более шести миллионов туристов посетили Петербург за летний сезон 2026 года

С мая по середину сентября 2026 года город принял около 6,18 миллиона туристов, пишут в Смольном. Власти отмечают, что столько же гостей Петербург посетило в прошлом году. Планируется, что по итогам 2026 года показатель достигнет 12,5 миллиона туристов.

Mario Bandi / Shutterstock

Город посетило 374,6 тысяч иностранных туристов. Больше всего среди стран дальнего зарубежья Петербург принял граждан Китая. Из соседних стран первое место прочно удерживает Беларусь. Однако основную часть турпотока — 94% — обеспечивают путешественники из российских регионов, их число за сезон выросло до 5,8 миллиона. Почти треть гостей приезжает из Москвы и Московской области, 16% — из Приволжского федерального округа, 15% — из Северо-Западного.

Российский турист тратит на поездку в Петербург в среднем 68,4 тысячи рублей, суточные расходы составляют до 12,4 тыс. В гостиницах останавливаются 30% гостей, еще 29% выбирают апартаменты. Более четверти бюджета гости направляют на музеи, экскурсии и события. Доля туристов с доходом 60–80 тысяч рублей на члена семьи увеличилась с 11,3% до 16%, отмечают в городском правительстве.

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