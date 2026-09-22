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Шляпки, ножки и немного тайн: в Ботсаду пройдет фестиваль грибов

На выходных, 26 и 27 сентября, в Ботаническом саду Петра Великого пройдет ежегодный осенний фестиваль «Планета грибов 2026». Главной частью программы станет выставка свежих грибов, собранных в лесах и парках Петербурга и Ленобласти.

Пресс-служба Ботанического сада
Пресс-служба Ботанического сада

Выставку организует Санкт-Петербургское микологическое общество. Посетителям покажут более 300 видов, в том числе ядовитые и токсичные, а специалисты помогут определить принесенные с собой находки.

На выставке также можно будет увидеть весенние грибы, сохраненные по специальной технологии, художественные работы и ретрофотографии из коллекции «Грибы на все времена». Там же представят грибные сувениры, новый справочник-определитель и свежий выпуск журнала «Планета грибов».

Гости фестиваля смогут погулять по оранжереям, заглянуть в Ботанический музей и посетить семейные квесты «Тайны шишек» и «Тайны сказок». Для детей организаторы подготовили квест «Тайны грибного царства» с десятью точками в парке-дендрарии и творческие мастер-классы для участников от четырех лет.

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