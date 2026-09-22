Флаги в Парке 300-летия стали в два раза меньше

На прошлой неделе альпинисты подняли флаги размером 30×45 метров, а во вторник, 22 сентября, их заменили на еще более компактные — 20×30 метров. Как пояснили в «Газпром Большая Лахта», специалисты изучают, как полотна разных размеров ведут себя при разных погодных условиях на такой высоте. После анализа данных станет понятно, позволит ли использование меньших полотен поднимать их чаще — например, при более сильном ветре.

Нынешние флаги размером 20×30 метров соответствуют полотну «Зенита» на Крестовском острове. Однако на флаговых столбах высотой 179,5 метра они выглядят иначе: флагшток «Зенита» почти в два раза ниже — его высота составляет 105 метров, отмечают в «Газпром Большая Лахта».

Исторические флаги Российской империи и СССР, а также российский триколор подняли на гигантские флагштоки в 2023 году. Из-за размера и веса полотен их нельзя поднимать при ветре слабее трех и сильнее 12 метров в секунду, а также во время сильного дождя, тумана, снегопада, града и ледяного дождя.