Новый спорткомплекс для хоккейного клуба СКА появится в Петербурге

На первом этаже разместят ледовую арену, а также всю необходимую спортсменам инфраструктуру: раздевалки, тренерские и судейскую комнаты, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции, хладоцентр и зону для льдоуборочной машины. Здесь появятся медицинские помещения, рабочие кабинеты и другие необходимые помещения для спортсменов и персонала. На втором этаже, помимо административных и технических помещений, планируются залы общей физической подготовки, тренажерный зал, специальные зоны для хоккейных тренировок без льда, площадка видеотрансляции.

В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета — оттенки панелей перекликаются с цветами существующего здания клуба, отмечают в Смольном. В вечернее время на участке будет работать наружное освещение, а само здание украсят подсветкой.

В январе этого года хоккейный клуб заявлял о планах расширить спорткомплекс «Хоккейный город», который находится у Яблоновского сада. Как именно это планировали сделать, тогда не сообщалось. Новое здание появится недалеко от действующего комплекса.