Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Новый спорткомплекс для хоккейного клуба СКА появится в Петербурге

Облик крытого спорткомплекса для хоккейного клуба СКА, который планируется построить на улице Латышских Стрелков, согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Об этом сообщили в петербургском правительстве.

Пресс-служба правительства Петербурга
Пресс-служба правительства Петербурга

На первом этаже разместят ледовую арену, а также всю необходимую спортсменам инфраструктуру: раздевалки, тренерские и судейскую комнаты, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции, хладоцентр и зону для льдоуборочной машины. Здесь появятся медицинские помещения, рабочие кабинеты и другие необходимые помещения для спортсменов и персонала. На втором этаже, помимо административных и технических помещений, планируются залы общей физической подготовки, тренажерный зал, специальные зоны для хоккейных тренировок без льда, площадка видеотрансляции.

В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета — оттенки панелей перекликаются с цветами существующего здания клуба, отмечают в Смольном. В вечернее время на участке будет работать наружное освещение, а само здание украсят подсветкой.

В январе этого года хоккейный клуб заявлял о планах расширить спорткомплекс «Хоккейный город», который находится у Яблоновского сада. Как именно это планировали сделать, тогда не сообщалось. Новое здание появится недалеко от действующего комплекса.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: