Одну букву поменяют в названии петербургской улицы

Орган рассматривал вопрос об уточнении названия улицы после обращения местных жителей в ноябре 2025 года. Ошибка в фамилии была подтверждена архивными материалами. При этом комиссия решил отложить рассмотрение вопроса, чтобы узнать мнение граждан, писал в конце февраля депутат Заксобрания Алексей Цивилев.

До 10 марта этого года топонимическая комиссия проводила опрос среди петербуржцев по поводу исправления ошибки в названии. Проголосовать в нем можно было через «Госуслуги». Горожанам предлагали либо оставить текущее название, либо выбрать вариант с буквой «о» в первом слоге названия. В итоге за переименование проголосовал 461 человек, а против — 147, писала Moika78.ru.

Теперь адреса 88 зданий, в том числе 42 жилых домов, 37 нежилых зданий и 9 социальных объектов, скорректируют. При этом по закону документы граждан, содержащие адрес с прежним названием улицы, сохраняют юридическую силу и не требуют переоформления.

Улица Тамбасова проходит от улицы Чекистов до проспекта Народного Ополчения. Свое нынешнее название она получила 16 января 1964 года в честь моряка-балтийца, участника Великой Отечественной войны и героической обороны Ленинграда Ивана Томбасова, родившегося в 1922 году. Он погиб в 1943-м на боевом посту, спасая линкор «Октябрьская революция» от взрыва и детонации боеприпасов при вражеском обстреле. В 1943 году имя Томбасова присвоили корабельному зенитному орудию, которым он командовал. Сейчас оно установлено на Якорной площади в Кронштадте.

Превью: Garun .Prdt / Shutterstock