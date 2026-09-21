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Именем известного автогонщика и журналиста могут назвать одну из улиц Петербурга

Топонимическая комиссия поддержала предложение назвать проезд юго-западнее пересечения Волхонского и Киевского шоссе в честь Андрея Нагеля, сообщил в своих соцсетях вице-губернатор Борис Пиотровский.

Съемки фильма «Битва моторов». Картина рассказывает историю автомобиля, на котором Андрей Нагель участвовал в ралли в Монте-Карло
Изображение предоставлено Собака.ru «Централ Партнершип»

Съемки фильма «Битва моторов». Картина рассказывает историю автомобиля, на котором Андрей Нагель участвовал в ралли в Монте-Карло

С инициативой увековечить имя автогонщика и журналиста, жившего в XIX и XX столетиях, выступила глава телеканала «ТНТ» и телеведущая Тина Канделаки.

Андрей Нагель родился в 1877 году в Петербурге. С 1902 по 1917 год он редактировал и издавал журнал «Автомобиль» — первое в стране специализированное издание, посвященное на тот момент новому виду транспорта.

Также он участвовал в крупнейших международных автопробегах. В 1912 году Нагель занял девятое место в абсолютном зачете на ралли в Монако. Тогда гонщик управлял отечественным автомобилем «Руссо-Балт». Он стартовал из Петербурга: начальный участок маршрута как раз проходил по Киевскому шоссе, в направлении Пскова.

История российской машины, вышедшей на европейскую трассу, стала основой фильма Ильи Малинина «Битва моторов». Его трейлер показывала Собака.ru. Съемки проходили в Петербурге, Москве и Черногории. В главных ролях — Юра Борисов, Иван Янковский и Паулина Андреева (многократная героиня обложек Собака.ru!). Картина выйдет на российских экранах 8 октября.

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