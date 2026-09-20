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Полный запрет на вейпы могут ввести в Петербурге в 2027 году

Если закон примут, он вступит в силу в марте следующего года.

Фото: Anatolii Trofimov // Shutterstock

С 1 марта 2027 года в Петербурге могут ввести полный запрет на вейпы. Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что город уже начал готовить соответствующую законодательную базу.

Он уточнил, что лично «поддерживает полный запрет» продажи вейпов на территории города.

«Что касается регионального закона, он может вступить в силу только с марта будущего года. Подобные решения будет принимать уже следующий созыв. Мы работу эту начали. У нас создана рабочая группа, которая работает в Законодательном Собрании», — рассказал Бельский.

Напомним, в июне 2026 года Государственная дума РФ приняла закон, который дает право регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. Согласно ему, экспериментальный режим будет действовать до 1 марта 2032 года.

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