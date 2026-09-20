Промышленная рыбная ловля стала одной из причин гибели нерп в Финском заливе

Все потому, что млекопитающие попадают под орудия лова.
На пляже Ласковый на побережье Финского залива нашли одну погибшую нерпу. Причиной ее смерти, в том числе, стал промышленный рыбный промысел.
В Фонде друзей балтийской нерпы отметили, что в Курортном, Кронштадтском и Ломоносовском районах сейчас проходит осенняя путина, и «так выглядят ежегодные сопутствующие потери».
Организация напомнила, что пыталась наладить межведомственное взаимодействие и добиться установки защитных устройств на рыболовные орудия, но безуспешно.
«Просим нас не упрекать в бездействии — все, что мы могли сделать как общественная организация, мы сделали», — написано в сообщении.
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