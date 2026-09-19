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В Петербурге три Суздальских озера могут стать особо охраняемой природной территорией

Рассказываем, что для этого предлагается сделать.

Фото: телеграм-канал «Сергей Миронов»

В ближайший месяц трем Суздальским озерам на севере Петербурга могут присвоить заповедный статус.

Для этого необходимо создание национального парка «Парголовская мыза» на территории водоемов, рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что занимается этим вопросов вместе с общественниками.

В текущий момент инициатива получила развитие: по распоряжению вице-премьера Марата Хуснуллина федеральные чиновники, сотрудники Смольного и представители РАН теперь должны оценить, достаточно ли сделано для сохранения и восстановления гидросистемы озер. Ответ на то, целесообразно ли организовывать здесь особо охраняемую природную территорию, получат 20 октября.

Миронов напомнил, что предлагал признать все три озера памятником природы, будучи первым заместителем председателя Законадательного Собрания Петербурга — в 1996 году.

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