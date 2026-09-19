Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Петербург прибыли первые троллейбусы МАЗ

До конца года парк «Горэлектротранса» пополнят на 86 машин.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова
Фото: телеграм-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

В Петербург привезли первые троллейбусы Минского автомобильного завода. В течение года в парк «Горэлектротранса» поступят 86 новых машин.

Новые низкопольные троллейбусы вмещают до 90 пассажиров. В них есть климат-контроль, интеллектуальные системы безопасности и мониторинга состояния водителя, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что доступности транспорта для маломобильных граждан уделили особое внимание.

Технику адаптировали и к петербургской зиме: пол в зоне дверей оснащен подогревом для предотвращения наледи, а створки получили систему антизажатия.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: