В Петербург прибыли первые троллейбусы МАЗ

В Петербург привезли первые троллейбусы Минского автомобильного завода. В течение года в парк «Горэлектротранса» поступят 86 новых машин.

Новые низкопольные троллейбусы вмещают до 90 пассажиров. В них есть климат-контроль, интеллектуальные системы безопасности и мониторинга состояния водителя, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что доступности транспорта для маломобильных граждан уделили особое внимание.

Технику адаптировали и к петербургской зиме: пол в зоне дверей оснащен подогревом для предотвращения наледи, а створки получили систему антизажатия.