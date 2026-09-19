В Петербурге ветрено и дождливо: температура поднимется до +18 градусов

В субботу, 19 сентября, новую порцию дождей в Петербург принесет очередной североатлантический циклон. Дневная температура окажется на градус-другой выше средних многолетних показателей.

Воздух в городе прогреется до +16…+18 градусов тепла, в Ленобласти — до +14…+19 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье дожди продолжатся. Ночью температура воздуха составит +12...+14 градусов тепла, а днем поднимется до +15...+17 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.