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В Петербурге ветрено и дождливо: температура поднимется до +18 градусов

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

Фото: Ultraskrip // Shutterstock

В субботу, 19 сентября, новую порцию дождей в Петербург принесет очередной североатлантический циклон. Дневная температура окажется на градус-другой выше средних многолетних показателей.

Воздух в городе прогреется до +16…+18 градусов тепла, в Ленобласти — до +14…+19 градусов. Скорость юго-западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В воскресенье дожди продолжатся. Ночью температура воздуха составит +12...+14 градусов тепла, а днем поднимется до +15...+17 градусов, рассказал ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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