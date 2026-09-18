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Первая в России библиотека с круглосуточным роботизированным комплексом открылась в Петербурге

Современное культурно-просветительское пространство «ЛЕС» заработало на Чарушинской, 26, сообщила администрация Красногвардейского района. Его главная особенность — роботизированный комплекс, который работает круглосуточно.

Пресс-служба Администрации Петербурга
Пресс-служба Администрации Петербурга
Пресс-служба Администрации Петербурга

Инновационная система позволяет читателям в любое удобное время возвращать книги, а также получать свои заказы и литературу из зоны книгообмена. Сама библиотека открыта в будни с 12:00 до 20:00 и в выходные с 11:00 до 19:00. Также в учреждении работает интеллектуальный ассистент «Птичка-Синичка», который общается с читателями, проводит голосовые экскурсии по пространству и, исходя из возраста, дает рекомендации по подбору книг.

Пресс-служба Администрации Петербурга
Пресс-служба Администрации Петербурга
Пресс-служба Администрации Петербурга

Концепцию библиотеки еще в 2024 году показал глава районной администрации Андрей Хорт. Сообщалось, что в ее основу легло — стремление отразить наследие иллюстратора и автора книг для детей Евгения Чарушина. Интерьер библиотеки сочетает современные технологии и природные материалы — мох, дерево, камень.

Пространство объединяет три обособленных помещения: «Книжное детство», в которое входит семейная мастерская, интерактивная медиазона, шалаш, хижина и тематическая эко-тропа, зал «Лес книг» с местом для отдыха и чтения, лаунж-зоной «Музыка леса» и литературным кафе, а также пространство «Заказник» с роботами.

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