Первая в России библиотека с круглосуточным роботизированным комплексом открылась в Петербурге

Концепцию библиотеки еще в 2024 году показал глава районной администрации Андрей Хорт. Сообщалось, что в ее основу легло — стремление отразить наследие иллюстратора и автора книг для детей Евгения Чарушина. Интерьер библиотеки сочетает современные технологии и природные материалы — мох, дерево, камень.

Пространство объединяет три обособленных помещения: «Книжное детство», в которое входит семейная мастерская, интерактивная медиазона, шалаш, хижина и тематическая эко-тропа, зал «Лес книг» с местом для отдыха и чтения, лаунж-зоной «Музыка леса» и литературным кафе, а также пространство «Заказник» с роботами.