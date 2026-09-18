После пожара СПбГУ отменил занятия в корпусе журфака

Журфак университета находится в доме на 1-й линии Васильевского острова, 26. В здании этого же номера с литерой А2 вечером в четверг, 17 сентября, произошел пожар. Как сообщили в МЧС, горел участок крыши площадью 500 квадратных метров. С огнем боролись 144 спасателя. В шестом часу утра 18 сентября пожар ликвидировали. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

По этому адресу также располагается выявленный объект культурного наследия Дом фон Нидермиллера. Здание в стиле модерн построили в начале XX века по проекту архитектора Максима Переулочного.