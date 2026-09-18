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После пожара СПбГУ отменил занятия в корпусе журфака

Все занятия на 18 сентября отменены после того, накануне вечером загорелся расселенный жилой дом, соседствующий со зданием «Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. В соцсетях вуза также сообщили, что займутся переносом пар и мероприятий в другие корпуса университета.

Пресс-служба МЧС
Пресс-служба МЧС
Пресс-служба МЧС

Журфак университета находится в доме на 1-й линии Васильевского острова, 26. В здании этого же номера с литерой А2 вечером в четверг, 17 сентября, произошел пожар. Как сообщили в МЧС, горел участок крыши площадью 500 квадратных метров. С огнем боролись 144 спасателя. В шестом часу утра 18 сентября пожар ликвидировали. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

По этому адресу также располагается выявленный объект культурного наследия Дом фон Нидермиллера. Здание в стиле модерн построили в начале XX века по проекту архитектора Максима Переулочного.

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