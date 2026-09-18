Календарь праздничных и выходных дней на 2027 год утвердило Правительство

Из опубликованных официальных материалов следует, что предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, а майские праздники разделят на два периода — 1-3 мая и 8-10 мая. В ноябре россиян ждут четырехдневные выходные — с 4 по 7 ноября.

Также нерабочими будут дни:

21, 22 и 23 февраля;

6, 7 и 8 марта;

12-14 июня.

Согласно Трудовому кодексу, если выходной совпадает с нерабочим праздничным днем, его переносят на следующий ближайший рабочий день. Однако есть исключение: выходные, которые пришлись на новогодние каникулы, могут перенести на любые другие рабочие дни в течение года.

Превью: Yusnizam Yusof / Shutterstock