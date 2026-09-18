От «Ленфильма» до «Камчатки»: «Открытый город» покажет стрит-арт Петербурга

Маршрут пролегает от павильонов «Ленфильма» до легендарной котельной «Камчатка», в которой работал Виктор Цой. Участники прогулки увидят шедевры стрит-арта, познакомятся с именами главных городских художников и поймут, в чем миссия такого искусства.

Экскурсанты встретятся во вторник, 22 сентября, в 16:30. Присоединиться к прогулке можно по записи (она откроется уже 18 сентября в 14:30!). А больше сентябрьских экскурсий «Открытого города» в подборке Собака.ru.