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Прогнозы изменились! Солнце еще может вернуться в Петербург

Атмосферный фронт уже проходит город, поэтому «поливать постоянно всю первую половину дня уже не будет», как накануне рассчитывали синоптики, пишет начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

Максим Бабенко / Собака.ru

Днем в Петербурге осадков будет мало, но при этом местами могут пройти кратковременные дожди. В четверг воздух может прогреться до +16…+17 градусов и даже до +18, «так как солнце, скорее всего, покажется», пишет эксперт.

В выходные погода не изменится: практически каждый день будут выпадать кратковременные дожди, но быстро пройдут регион. Поэтому много осадков быть не должно, обнадеживает Колесов.

В четверг в Петербурге ведущий эксперт центра «ФОБОС» Михаил Леус тоже ожидает облачную с прояснениями погоду, пусть и с осадками. В пятницу, по его словам, пройдут небольшие дожди, а температура достигнет +15…+17 градусов.

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