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Солнце было недолго: Петербург накроют затяжные дожди

В среду, 16 сентября, город еще успел поймать немного солнца, но уже ночью погода сменится. На город надвигается новый циклон с дождями, которые задержатся до вечера четверга, рассказал синоптик Александр Колесов.

bellena / Shutterstock.com

Сейчас через западные районы Ленинградской области проходит теплый атмосферный фронт. Из-за него местами в городе уже начинает накрапывать. Следующий фронт придет во второй половине ночи. Быстро уйти ему не удастся: дождь будет идти большую часть четверга и закончится только вечером.

При этом станет прохладнее — воздух прогреется лишь до +15…+17 градусов, зато ночи станут теплее: температура не опустится ниже +10. Дальше погода останется переменчивой: ожидаются кратковременные дожди, а днем будет около +15…+18 градусов.

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