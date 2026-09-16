Солнце было недолго: Петербург накроют затяжные дожди

Сейчас через западные районы Ленинградской области проходит теплый атмосферный фронт. Из-за него местами в городе уже начинает накрапывать. Следующий фронт придет во второй половине ночи. Быстро уйти ему не удастся: дождь будет идти большую часть четверга и закончится только вечером.

При этом станет прохладнее — воздух прогреется лишь до +15…+17 градусов, зато ночи станут теплее: температура не опустится ниже +10. Дальше погода останется переменчивой: ожидаются кратковременные дожди, а днем будет около +15…+18 градусов.