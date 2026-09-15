Увидеть антропоидник и сыграть в городки: в Колтушах пройдет фестиваль о науке, искусстве и здоровье

В последнюю субботу месяца, 26 сентября, в научном городке в Колтушах пройдет «Рефлекс. Нейро-арт-зоо-зож фест» — фестиваль науки, искусства, здоровья и спорта. Главной особенностью программы станет возможность попасть в легендарный антропоидник, построенный еще при Иване Павлове. Сейчас в здании продолжаются исследования, в которых участвует стадо молодых макак-резусов.
Фестиваль пройдет в день рождения Павлова и продлится с 10:00 до 20:00. В программе — лекции, мастер-классы для владельцев собак, спортивные игры (среди них — игра в городки, любимый вид спорта Павлова!) и показ научно-популярного кино на пленке. Посетители смогут узнать об искусственном интеллекте, мышлении животных и разуме грибов, науке о продлении жизни, воспитании детей с особенностями развития, а также о связи науки и искусства.
В программе:
- 14:20 — лекция «Как выбрать собаку: из приюта или у заводчика?» кинолога и совладельца онлайн-школы «Современный Собаковод» Анны Тимофеевой;
- 15:00 — мастер-класс «Альтернативная коммуникация» для родителей и детей, его проведет кандидат биологических наук Анна Балякова;
- 15:15 — лекция «Как мыслят животные?», которую читает кандидат психологических наук Дарьи Подвигиной;
- 15:30 — мастер-класс «Эксклюзивная нейро музыка для гармонизации психофизиологического состояния» от ведущих психологов, педагогов и арт-терапевтов.
Больше событий и регистрация на них — на странице фестиваля.
В этот день можно будет посетить две экспозиции Музея Павлова, посвященные истории физиологии и современным исследованиям о человеке. В программе также — показ научно-популярных фильмов из коллекции Лаборатории научной кинематографии Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.
Фестиваль пройдет в научном городке ИФ РАН в Колтушах. Он был основан Иваном Павловым в 1920-е годы. Здесь изучали рефлексы и работу мозга, а сам Павлов мечтал создать «научную деревню» для лучших умов — фактически Сколково 1.0. Сегодня в городке работают лаборатории Института физиологии имени И. П. Павлова РАН и большой виварий, где исследуют в том числе приматов.
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