Увидеть антропоидник и сыграть в городки: в Колтушах пройдет фестиваль о науке, искусстве и здоровье

Фестиваль пройдет в день рождения Павлова и продлится с 10:00 до 20:00. В программе — лекции, мастер-классы для владельцев собак, спортивные игры (среди них — игра в городки, любимый вид спорта Павлова!) и показ научно-популярного кино на пленке. Посетители смогут узнать об искусственном интеллекте, мышлении животных и разуме грибов, науке о продлении жизни, воспитании детей с особенностями развития, а также о связи науки и искусства.

В программе:

14:20 — лекция «Как выбрать собаку: из приюта или у заводчика?» кинолога и совладельца онлайн-школы «Современный Собаковод» Анны Тимофеевой;

15:00 — мастер-класс «Альтернативная коммуникация» для родителей и детей, его проведет кандидат биологических наук Анна Балякова;

15:15 — лекция «Как мыслят животные?», которую читает кандидат психологических наук Дарьи Подвигиной;

15:30 — мастер-класс «Эксклюзивная нейро музыка для гармонизации психофизиологического состояния» от ведущих психологов, педагогов и арт-терапевтов.

Больше событий и регистрация на них — на странице фестиваля.