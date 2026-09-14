Чашка с «Кобальтовой сеткой» — в плитке alesha. Вместе с Императорским фарфоровым заводом художник создал новый арт-объект

Петербуржец, который «запечатывает» в прозрачной плитке на улицах города разные предметы, встроил в брусчатку из эпоксидной смолы чашку, произведенную на ИФЗ. О новом арт-объекте, приуроченном к 282-летию предприятия, Собака.ru рассказали в его пресс-службе.
Посуда, расписанная «кобальтовой сеткой», «застыла» на набережной у завода на проспекте Обуховской обороны, 151. Как объясняют представители предприятия, плитка с чашкой — это «урбанистическая метафора: хрупкий фарфор, обычно хранящийся в сервантах и музеях, становится частью городской среды, доступной каждому прохожему».
alesha
петербургский художник и автор проекта «Брусчатка»
Для меня здесь интересно не просто соединить два объекта, а увидеть, как одна художественная серия продолжает себя через другую. Моя брусчатка изначально работает с городом и его поверхностью, а фарфор переносит эту идею в материал с собственной историей. Часть плитки выполнена с классической чашкой и орнаментом ИФЗ, а отдельным продолжением станет серия фарфоровой брусчатки.
Проект художника «Брусчатка» существует с 2023 года. За несколько лет на улицах Петербурга alesha разместил десятки прозрачных плиток с самыми разными предметами: от катушек пленки и увядших цветов до посуды, монеты биткоина и чак-чака.
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