Чашка с «Кобальтовой сеткой» — в плитке alesha. Вместе с Императорским фарфоровым заводом художник создал новый арт-объект

петербургский художник и автор проекта «Брусчатка»

Для меня здесь интересно не просто соединить два объекта, а увидеть, как одна художественная серия продолжает себя через другую. Моя брусчатка изначально работает с городом и его поверхностью, а фарфор переносит эту идею в материал с собственной историей. Часть плитки выполнена с классической чашкой и орнаментом ИФЗ, а отдельным продолжением станет серия фарфоровой брусчатки.