Эксклюзив! Музей на хуторе, где скрывался Ленин, ждет масштабная реэкспозиция. Показываем, что в нем появится

В основе концепции новой экспозиции — история семьи Парвиайненов, через которую раскрывается жизнь петербургских финнов начала XX века. Выставка будет построена как «путешествие во времени и пространстве» и разделена на пять тематических зон. Их объединит единая «лента времени» — от первого письменного упоминания деревни Ялкала до наших дней.

В этой хронологии выделят три ключевые даты:

1907 год — переезд семьи Парвиайненов из Петербурга на хутор;

1917-й — революция и пребывание Владимира Ленина в их доме;

1970-й — открытие павильона к 100-летию со дня рождения Ленина и смерть Лидии Парвиайнен.

История пребывания Ленина в Ялкале останется частью экспозиции, но будет включена в более широкий рассказ об этом месте и его жителях.