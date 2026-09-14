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Эксклюзив! Музей на хуторе, где скрывался Ленин, ждет масштабная реэкспозиция. Показываем, что в нем появится

В музее-заповеднике «Ялкала», который находится в Ленобласти в поселке Ильичево, проведут масштабную реэкспозицию и создадут новое выставочное пространство. Оно объединит исторические материалы, подлинные музейные предметы и современные технологии. Об этом Собака.ru сообщили в пресс-службе Выборгского объединенного музея-заповедника.

Дизайн-проект будущей экспозиции
Пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника

Дизайн-проект будущей экспозиции

Пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника
Пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника
Пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника

В основе концепции новой экспозиции — история семьи Парвиайненов, через которую раскрывается жизнь петербургских финнов начала XX века. Выставка будет построена как «путешествие во времени и пространстве» и разделена на пять тематических зон. Их объединит единая «лента времени» — от первого письменного упоминания деревни Ялкала до наших дней.

В этой хронологии выделят три ключевые даты:

  • 1907 год — переезд семьи Парвиайненов из Петербурга на хутор;
  • 1917-й — революция и пребывание Владимира Ленина в их доме;
  • 1970-й — открытие павильона к 100-летию со дня рождения Ленина и смерть Лидии Парвиайнен.

История пребывания Ленина в Ялкале останется частью экспозиции, но будет включена в более широкий рассказ об этом месте и его жителях.

Существующая экспозиция музея-заповедника
Пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника

Существующая экспозиция музея-заповедника

Пресс-служба Выборгского объединенного музея-заповедника
Алёна Головач

Еще одна задача реэкспозиции — показать музейное собрание, которое объединяет 1310 предметов. В него входят подлинные предметы быта и документы семьи Парвиайнен, переданные Лидией Петровной, а также артефакты, связанные с повседневной жизнью населения Северо-Запада России. До начала работ музей-заповедник продолжит работу в обычном режиме.

Владимир Цой

вице-губернатор Ленобласти по вопросам развития и сохранения культурного наследия

Посетители смогут узнать о прошлом хутора и его окрестностей, семье Парвиайненов, повседневной жизни на Карельском перешейке, событиях Советско-финляндской («Зимней») и Великой Отечественной войн, а также проследить судьбу самого музея В. И. Ленина — от его создания до современного переосмысления. <...> Проект рассчитан на самую широкую аудиторию: взрослых и детей, жителей Ленинградской области и туристов, посетителей, хорошо знакомых с историей Карельского перешейка, и тех, кто только открывает её для себя.

Дом Парвиайненов
Алёна Головач

Дом Парвиайненов

Защитный павильон над домом Парвиайненов, 1970 год.
Из собрания музея-заповедника «Ялкала»

Защитный павильон над домом Парвиайненов, 1970 год.

«Ялкала» — бывший финский хутор на Карельском перешейке, где жил петроградский рабочий Петр Парвиайнен, в доме которого летом 1917 года скрывался Владимир Ленин. Позднее дом стал музеем, посвященным этому периоду. В советское время деревянную постройку защитили стеклянным коробом. До наших дней от этой конструкции сохранился только навес — стекло было утрачено.

Музей-заповедник здесь открыли в 1993 году на базе музея Ленина. Его основным направлением стало изучение истории и быта финно-угорских народов Карельского перешейка. В 2015 году музей вошел в состав Выборгского объединенного музея-заповедника.

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