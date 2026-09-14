Лекции о гардеробе и осознанное потребление под музыку диджеев: интерьерный маркет «Дизайн Двор» пройдет в Design District DAA

В маркете, который пройдет с 11:00 до 20:00, поучаствует благотворительный магазин «Спасибо!». Он проведет камерный своп, на котором можно обменяться самой разной утварью (от картин и виниловых пластинок до горшков с растениями и статуэтками), а его спикеры расскажут об осознанном гардеробе и одежде, которая способна превращаться в предметы интерьера.

Среди других лекций:

В 12:00 — основательница петербургской мануфактуры SPAWN Дарьи Токаревой расскажет о том, как из корня гриба создают органическую мебель;

В 16:00 — искусствовед, менеджер проектов Александровской Мануфактуры Диана Мещерякова посвятит свое выступление массовому дизайну и ковроткачеству ХХ века в каталогах и иллюстрациях.

В 17:00 — художник и член Союза художников России Андрей Лаврентьев, ответит на вопрос: «Куда делись настоящие вещи?»

Саундтрек для прогулки по «Дизайн Двору» создадут петербургский виниловый магазин Washing Machine и DJ Hoopa. Они также привезут с собой подборку редкого винила, который можно будет приобрести на маркете.