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Лекции о гардеробе и осознанное потребление под музыку диджеев: интерьерный маркет «Дизайн Двор» пройдет в Design District DAA

Поохотиться за редкой мебелью и посудой, послушать лекции о стиле, дизайне и осознанном потреблении горожане смогут в субботу, 19 сентября, в башне бывшей испытательной станции ЦКБ на Охте.

пресс-служба Design District DAA

В маркете, который пройдет с 11:00 до 20:00, поучаствует благотворительный магазин «Спасибо!». Он проведет камерный своп, на котором можно обменяться самой разной утварью (от картин и виниловых пластинок до горшков с растениями и статуэтками), а его спикеры расскажут об осознанном гардеробе и одежде, которая способна превращаться в предметы интерьера.

Среди других лекций:

  • В 12:00 — основательница петербургской мануфактуры SPAWN Дарьи Токаревой расскажет о том, как из корня гриба создают органическую мебель;
  • В 16:00 — искусствовед, менеджер проектов Александровской Мануфактуры Диана Мещерякова посвятит свое выступление массовому дизайну и ковроткачеству ХХ века в каталогах и иллюстрациях.
  • В 17:00 — художник и член Союза художников России Андрей Лаврентьев, ответит на вопрос: «Куда делись настоящие вещи?»

Саундтрек для прогулки по «Дизайн Двору» создадут петербургский виниловый магазин Washing Machine и DJ Hoopa. Они также привезут с собой подборку редкого винила, который можно будет приобрести на маркете.

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