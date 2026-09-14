Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Сбой у крупного провайдера обвалил интернет в нескольких регионах. В их числе — Петербург и Ленобласть

С раннего утра петербуржцы и жители Ленобласти жалуются на проблемы с доступом в интернет, следует из данных DownDetector. Согласно мониторингу, у горожан не работает проводная сеть провайдера «СкайНэт».

Arsenii Palivoda / Shutterstock

За последний час жалобы оставили более тысячи пользователей. Об аналогичных проблемах также сообщают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Вологодской области.

В компании «Скайнет» признали, что «в некоторых районах города наблюдаются временные неполадки в работе сети». Там заявили, что специалисты решают проблему.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: