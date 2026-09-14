Сбой у крупного провайдера обвалил интернет в нескольких регионах. В их числе — Петербург и Ленобласть

За последний час жалобы оставили более тысячи пользователей. Об аналогичных проблемах также сообщают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Вологодской области.

В компании «Скайнет» признали, что «в некоторых районах города наблюдаются временные неполадки в работе сети». Там заявили, что специалисты решают проблему.